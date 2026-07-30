35.1 C
Firenze
giovedì 30 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, attacco russo e due bambini morti a Kryvyj Rih. Zelensky: “Servono più missili”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nuovi raid sull’Ucraina da parte della Russia hanno portato Volodymyr Zelensky a chiedere nuovi missili agli alleati. Nella notte tra ieri e oggi, giovedì 30 luglio, si è aperto un altro capitolo nella guerra con un massiccio attacco missilistico da parte di Mosca, che ha ucciso almeno 6 persone nell’Ucraina centrale, tra cui 2 bambine, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare di Kryvyj Rih, ma il conteggio è salito ancora. 

“In un villaggio alla periferia di Kryvyj Rih, un attacco diretto con un missile balistico Iskander-M, lanciato dalla regione di Voronezh, ha colpito un’abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine di 5 e 12 anni e 4 adulti”, ha riferito Oleksandr Vilkul. Il funzionario ha aggiunto che altre 8 persone sono rimaste ferite e che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. 

Le autorità hanno poi dichiarato che “gli attacchi russi hanno ucciso almeno 8 persone e ferito più di una dozzina di altre in diverse zone dell’Ucraina”,avvertendo che “il bilancio delle vittime potrebbe aumentare”. Le autorità della regione orientale ucraina di Poltava hanno dichiarato che una persona è stata uccisa in un attacco con drone contro un magazzino, mentre almeno 15 persone sono rimaste ferite negli attacchi sulla città occidentale di Leopoli. 

L’amministrazione militare della città di Kyiv ha confermato la morte di una persona e il ferimento di altre due nella capitale. Altre 5 persone sono state segnalate come ferite negli attacchi avvenuti in un distretto orientale di Kyiv.  

 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto quindi agli alleati di inviare più missili antibalistici: “Questo atto terroristico russo dimostra ancora una volta che la protezione dalla minaccia missilistica russa è la cosa più importante”, ha affermato Zelensky, aggiungendo che l’Ucraina si trova ad affrontare una “grave carenza di missili di difesa aerea da parte dei nostri partner”. Martedì Zelensky ha incontrato alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump e ha discusso della possibilità che l’Ucraina produca internamente gli intercettori per i sistemi Patriot. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.1 ° C
35.9 °
34.3 °
41 %
0.5kmh
0 %
Gio
38 °
Ven
39 °
Sab
38 °
Dom
39 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1538)ultimora (983)Video Adnkronos (270)Tecnologia (80)sport (57)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati