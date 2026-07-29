Caldo estremo sull’Italia, oggi tre città da bollino rosso. Venerdì allerta massima

(Adnkronos) – La quarta ondata di calore di questa estate bollente in Italia avanza e cresce. Oggi, giovedì 30 luglio, bollino rosso e allerta a Campobasso, Perugia e Rieti. Va livemente meglio in altre 10 città, caratterizzate dal bollino arancione: Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Giallo nelle altre città, nessun bollino verde che corrisponde al livello 0. Con la nuova ondata di caldo avremo temperature anche di 7-8 gradi superiori alla media con picchi di 40-41°C tanto che questa estate potrebbe superare per i picchi di calore quella di tre anni fa.

Il bollettino del ministero della Salute prevede il picco nella giornata di domani, venerdì 31 luglio: si preannuncia una giornata di fuoco, con undici bollini rossi e dieci arancioni. Domani l’allerta sarà massima a livello 3 con possibili rischi per la salute della popolazione generale a Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, e di livello 2, rischi per i fragili, a Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia e Verona.

In giallo le altre sei città su un totale di 27 capoluoghi monitorati: il livello 1, pre-allerta, è atteso ad Ancona, Bari, Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria.

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