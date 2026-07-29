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Caso Delmastro, Lo Voi scrive a presidente Camera su chat tra ex sottosegretario e Caroccia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, a quanto apprende l’Adnkronos, ha inviato una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana dopo che il difensore di Mauro Caroccia ha depositato in procura una memoria con le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e il suo assistito, indagato per il caso della Bisteccheria d’Italia che sta già scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, chiedendone l’acquisizione. 

Nei giorni scorsi la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei pm di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Caroccia e per domani è prevista la relazione della Giunta in aula alla Camera. 

L’avvocato Fabrizio Gallo lo scorso 24 luglio aveva annunciato che avrebbe depositato in giornata presso la procura di Roma, “una memoria con tutte le chat tra l’ex sottosegretario Delmastro e il suo assistito, con richiesta di acquisizione immediata”. Delmastro in una nota aveva fatto sapere di non avere “alcun problema” rispetto al deposito delle conversazioni, anzi avranno un valore chiarificatore sull’intera vicenda. “Le interlocuzioni di carattere amichevole sono e restano tipiche del dialogo che si può avere con un ristoratore romano del quale confermo non ho mai nemmeno supposto coinvolgimenti veri o presunti con ambienti criminali”, aveva aggiunto Delmastro in una nota. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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