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Sinner, il padel fa male: Jannik ‘preso a pallate’

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(Adnkronos) – Jannik Sinner gioca a padel e… viene preso a pallate. Raramente capita di vedere il numero 1 mondiale in difficoltà su un campo da tennis. Sul campo da padel, però, le cose possono andare diversamente. E’ quello che è accaduto a bordo della nave da crociera Explora III. Sinner, durante un impegno con il proprio sponsor, si è cimentato in un match che ha coinvolto anche i suoi allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi, stavolta al di là della rete. 

 

Al posto della racchetta tradizionale, la pala. Niente righe di fondo ma sponde. Le accelerazioni di dritto, arma letale sul campo da tennis, a padel diventano un boomerang. E così, in uno scambio serrato, Sinner si ritrova ‘scoperto’ e viene centrato dal dritto di Cahill: game, set and match. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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