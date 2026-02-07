9 C
sabato 7 Febbraio 2026
Ucraina, Russia attacca infrastrutture energetiche: nuovi blackout

(Adnkronos) – La Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina nelle prime ore di oggi, sabato 7 febbraio, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito l’operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l’Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l’Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5.30 ora locale, avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nell’oblast’ di Ivano-Frankivsk, ha riferito Suspilne. 

Il governatore dell’Oblast’ di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha lanciato l’allarme per una “nuova minaccia” per la regione, affermando che sono stati rilevati missili nei pressi della vicina Oblast’ di Ternopil’. Anche l’Aeronautica Militare ucraina ha riferito che missili si stavano dirigendo verso le Oblast’ di Leopoli e Ivano-Frankivsk. L’operatore energetico DTEK ha annunciato interruzioni di corrente anche nelle oblast’ di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk. 

