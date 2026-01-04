6.6 C
lunedì 5 Gennaio 2026
United Cup, oggi Italia-Svizzera: orario e dove vedere i match degli azzurri

(Adnkronos) – Parte la United Cup 2026 e oggi, domenica 4 gennaio, tocca al primo match dell’Italia. Gli azzurri sfideranno subito la Svizzera, in un match che già si annuncia spettacolare per i campioni in campo: nel singolare femminile, Jasmine Paolini sfiderà Belinda Bencic, mentre nel maschile Flavio Cobolli se la vedrà con Stan Wawrinka. In caso di parità, ci sarà il doppio misto a decretare la squadra vincitrice della sfida del gruppo C. Ecco l’orario dei match e dove vederli in tv e streaming. 

Ecco il programma e gli orari dei match di oggi per Italia-Svizzera, Gruppo C: 

Dalle ore 10 italiane Jasmine Paolini-Belinda Bencic  

A seguire Flavio Cobolli-Stan Wawrinka  

A seguire eventuale doppio misto 

Dove vedere Italia-Svizzera in United Cup? Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv. 

sport

