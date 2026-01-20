Usa, iniziata conferenza stampa di Trump alla Casa Bianca

(Adnkronos) – E’ iniziata con quasi 50 minuti di ritardo (doveva incominciare alle 19, ora italiana) la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. La sala stampa è gremita e Trump sta parlando del suo primo anno del secondo mandato (ai giornalisti sono state consegnate copie di un documento intitolato “365 vittorie in 365 giorni. Il ritorno del Presidente Trump segna una nuova era di successi”).

Naturalmente, l’attenzione della stampa è rivolta alle minacce del presidente Usa di annettere la Groenlandia.

“Volete vivere con loro? La maggior parte di loro sono assassini internazionali” ha detto il presidente americano a un anno dall’inizio del secondo mandato, mostrando le foto di alcuni dei migranti arrestati in questi mesi nel Minnesota. “Arrivano senza soldi, non hanno mai avuto soldi, non hanno neanche un Paese, non hanno neanche una cosa che assomigli a un Paese e arrivano qui e diventano ricchi”, ha aggiunto, parlando degli immigrati di origine somala.

