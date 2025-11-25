9.4 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Violenza su donne, panchina rossa al rettorato università Vanvitelli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una panchina rossa al Rettorato. L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha organizzato un convegno dal titolo ‘La forza delle alleanze: Istituzioni, Comunità e Servizi contro la violenza di genere’ che si terrà il prossimo 26 novembre alle ore 10.30 presso la sede del Rettorato, in Viale Ellittico 31, Caserta. Interverranno, dopo i saluti del Rettore, Gianfranco Nicoletti: la prefetta di Caserta, Lucia Volpe, il questore, Andrea Grassi e Francesca D’Olimpio, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Ateneo. Saranno inoltre presentate le attività del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo (Cug) e del nuovo Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari e Psicologici (Scup). 

L’iniziativa, per la quale è stato anche creato l’hashtag #AmaConLAnima.NonConIlPugno#, nasce con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra Istituzioni, Società Civile e servizi, per rafforzare la rete di azioni condivise nella lotta contro la violenza di genere. “La tematica della violenza sulle donne – afferma il Rettore Nicoletti – ci coinvolge come Istituzione e come Comunità. È nostro dovere non solo sensibilizzare, ma anche condividere idee e strategie concrete, affinché la forza delle alleanze diventi un presidio di tutela e di speranza”. Al termine dell’evento sarà inoltre inaugurata, presso la sede istituzionale del Rettorato, una panchina rossa, con l’apposizione di una targa dedicata, simbolo concreto dell’adesione dell’Ateneo al progetto nazionale e internazionale #panchinerosse, che prevede anche la geolocalizzazione delle installazioni, affinché diventino punti di riferimento visibili e condivisi nella rete di contrasto alla violenza di genere. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.4 ° C
10.5 °
8.4 °
77 %
2.1kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1627)ultimora (1522)sport (54)demografica (51)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati