Virginia, ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida: tragedia davanti ai figli

(Adnkronos) – Dramma nella notte in Virginia, dove l’ex vicegovernatore Justin Fairfax, ex astro nascente del partito democratico Usa la cui carriera era naufraga in seguito ad accuse di molestie sessuali, ha ucciso la moglie Cerina nella loro abitazione, per poi togliersi la vita. In casa, al momento della sparatoria, erano presenti anche i due figli adolescenti della coppia. È stato il figlio a lanciare l’allarme chiamando il 911. All’arrivo degli agenti, i soccorritori hanno trovato entrambi i genitori senza vita.

Secondo la polizia, alla base dell’omicidio-suicidio ci sarebbe una disputa legata a un divorzio in corso, descritto come particolarmente conflittuale. I due coniugi, pur separati, continuavano a vivere sotto lo stesso tetto. Solo poche settimane fa, un giudice aveva affidato a Cerina Fairfax la custodia principale dei figli.

La ricostruzione degli investigatori indica che Fairfax avrebbe sparato più volte alla moglie, una dentista affermata, nel seminterrato dell’abitazione, per poi raggiungere la camera da letto al piano superiore, dove si è suicidato con la stessa arma. Un amico di lunga data di Justin Fairfax ha riferito che l’ex vicegovernatore era caduto in uno stato di profonda depressione a seguito della richiesta di divorzio avanzata dalla moglie l’anno scorso.

Meno di un decennio fa, la carriera politica di Justin Fairfax era in rapida ascesa. Ha ricoperto il ruolo di vicegovernatore della Virginia dal 2018 al 2022 e successivamente ha continuato a lavorare come avvocato. La sua elezione a vicegovernatore lo ha proiettato verso una potenziale successione alla carica di governatore. Tuttavia, due donne hanno avanzato accuse di aggressione sessuale nei suoi confronti, risalenti ad anni precedenti. Fairfax ha sempre sostenuto che gli incontri in questione, avvenuti prima del suo matrimonio, fossero consensuali, respingendo le richieste di dimissioni. Nel 2021, ha tentato di candidarsi a governatore, ma è stato ampiamente ignorato dai vertici del Partito Democratico della Virginia, venendo sconfitto nelle primarie.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)