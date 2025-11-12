William ospite a sorpresa dell’edizione Usa di ‘Ballando con le stelle’

(Adnkronos) – No, purtroppo non è sceso in pista, ma il principe William ha partecipato comunque all’edizione Usa di Ballando con le stelle. L’erede al trono britannico è apparso in un video per incoraggiare un amico che è un concorrente di questa stagione dello show americano: l’ambientalista australiano Robert Irwin. E per gli americani, ieri sera comodamente seduti davanti alla televisione, il cameo del figlio di re Carlo è stato una totale sorpresa. E’ noto, infatti, che la regina Camilla, la principessa Kate e persino la figlia, la principessa Charlotte, sono fan di ‘Strictly Come Dancing’, la versione britannica del programma, ma nessuno si aspettava di vedere il principe William apparire nell’episodio celebrativo dei 20 anni di ‘Dancing with the Stars’.

Durante il segmento preregistrato, William si è rivolto scherzosamente al giovane concorrente australiano, chiamandolo “twinkle toes” (dita dei piedi scintillanti) ed esprimendo il suo sostegno all’amico. Scherzando, il principe ha espresso delusione per l’assenza di Irwin alla recente cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize tenutasi a Rio de Janeiro. “Ci manchi, Robert. Mentre i tuoi ‘piedi scintillanti’ sono altrove, ho bisogno di te qui”, ha detto William durante la videochiamata. Irwin avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione in Brasile il 5 novembre, ma è rimasto in America a causa del suo impegno alla gara di ballo.

Dopo la chiacchierata con il principe, Irwin ha eseguito, in coppia con Witney Carson, un emozionante numero di Foxtrot sulle note di ‘Footprints in the Sand’ di Leona Lewis. L’esibizione, che rendeva omaggio al padre scomparso nel 2006, ha fatto ottenere ai due ballerini il punteggio più alto della serie. I giudici hanno assegnato loro un punteggio perfetto, segnando il primo risultato impeccabile di Irwin da quando ha iniziato a partecipare alla competizione.

—

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)