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Wimbledon, oggi la finale: Sinner-Zverev – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dello Slam di Londra, a cui arrivava da campione in carica dopo il successo dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Sinner arriva alla sfida dopo aver superato Novak Djokovic in semifinale, battuto in tre set con un triplo 6-4, mentre Zverev ha sconfitto il padrone di casa Arthur Fery. 

 

Per Sinner sarebbe il secondo successo consecutivo dopo quello del 2025, mentre Zverev cerca il primo trionfo a Wimbledon. 

 

sport

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