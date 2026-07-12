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Tragedia a Cagliari: respinto da scuola di danza, 52enne tenta di uccidere insegnante e poi si spara

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un uomo di 52 anni è morto a Cagliari dopo aver puntato contro di sé il fucile con cui aveva prima tentato di uccidere una donna. Erano da poco passate le 10 di oggi, domenica 12 luglio, quando è scattato l’allarme all’ingresso di una scuola di danza nel quartiere di Mulinu becciu. Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, l’uomo già nei giorni scorsi avrebbe provato invano a iscriversi a un corso di flamenco. 

Stamattina si è ripresentato alla scuola di danza e, davanti al rifiuto dell’insegnante, ha imbracciato un fucile calibro 12, che deteneva regolarmente, e improvvisamente ha esploso una fucilata verso di lei. La donna è riuscita a salvarsi e scappare all’interno dell’edificio assieme a una testimone. Subito dopo, davanti all’ingresso della scuola di danza, c’è stata una seconda fucilata con cui il 52enne si è tolto la vita. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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