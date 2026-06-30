Wimbledon, seconda giornata: da Serena Williams a Zverev, tutti i match e dove vederli

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Oggi, martedì 30 giugno, si disputa la seconda giornata di Wimbledon. Si giocano le partite della parte bassa del tabellone, sia maschile che femminile. C’è grande attesa per il ritorno in campo a 44 di Serena Williams, sette volte vincitrice sull’erba londinese, che chiuderà il programma sul campo centrale contro Maya Joint. Prima toccherà alla campionessa in carica Iga Swiatek e poi all’attesa sfida tra il beniamino di casa Jack Draper, opposto a Taylor Fritz. Esordio sul campo 1 per il campione del Roland Garros Alexander Zverev. In campo tanti azzurri: Jasmine Paolini e Tyra Grant tra le donne, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi tra gli uomini.
Ecco il programma di Wimbledon oggi, martedì 30 giugno:
Centrale, dalle 14:30
Townsend-Swiatek
Frtiz-Draper
Williams-Joint
Campo 1, dalle 14
Blockx-Zverev
Boisson-Rybakina
Berrettini-Wawrinka
Campo 2, dalle 12
Anisimova-Gjorcheska
Virtanen-Shelton
Svitolina-Snigur
Navone-Cobolli
Campo 3, dalle 12
Boulter-Grant
De Minaur-Burruchaga
Mensik-Samuel
Non prima delle 17: Podoroska-Kostyuk
Campo 12, dalle 12
Paoloni-Montgomery
Bublik-Kokkinakis
Eala-Zarazua
Tiafoe-Atmane
Campo 18, dalle 12
Day-Keys
Khachanov-Harris
Sweeny-Dimitrov
Seidel-Noskova
Campo 4, dalle 12
Valentova-Pliskoa
Arnaldi-Halys
Sonego-Etcheverry
Osorio-Waltert
Campo 5, dalle 12
Majchrzak-Tabilo
Golubic-Shymanovich
Starodubtseva-Blinkova
Campo 6, dalle 12
Kalinina-Rakhimova
Jacquet-Gaubas
Erjavec-Jeanjean
Griekspoor-Duckworth
Campo 7, dalle 12
Mannarino-Droguet
Bonzi-Diallo
Ruse-McNally
Campo 8, dalle 12
Hanfman-Mpetshi Perricard
Birrell-Korneeva
Kraus-Salehmeteva
Molcan-Altmaier
Campo 9, dalle 12
Shimabukuro-Faria
Haddad Maia-Timofeeva
Moutet-Giron
Kudermetova-Samsonova
Campo 14, dalle 12
Royer-Wendelken
Munar-F. Cerundolo
Mertens-Siegemund
Lys-Shnaider
Campo 15, dalle 12
Sakkari-Tauson
Michelsen-Fearnley
Collignon-Fils
Vekic-Krueger
Campo 16, dalle 12
Begu-Swan
Dzumhur-Fery
Navarro-Badosa
Kopriva-Choinski
Campo 17, dalle 12
Gibson-Bouzkova
Humbert-Bergs
Cirstea-Bejlek
Popyrin-Lehecka
Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.
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