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Wimbledon, seconda giornata: da Serena Williams a Zverev, tutti i match e dove vederli

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Oggi, martedì 30 giugno, si disputa la seconda giornata di Wimbledon. Si giocano le partite della parte bassa del tabellone, sia maschile che femminile. C’è grande attesa per il ritorno in campo a 44 di Serena Williams, sette volte vincitrice sull’erba londinese, che chiuderà il programma sul campo centrale contro Maya Joint. Prima toccherà alla campionessa in carica Iga Swiatek e poi all’attesa sfida tra il beniamino di casa Jack Draper, opposto a Taylor Fritz. Esordio sul campo 1 per il campione del Roland Garros Alexander Zverev. In campo tanti azzurri: Jasmine Paolini e Tyra Grant tra le donne, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi tra gli uomini.  

 

Ecco il programma di Wimbledon oggi, martedì 30 giugno: 

Centrale, dalle 14:30 

Townsend-Swiatek 

Frtiz-Draper 

Williams-Joint 

Campo 1, dalle 14 

Blockx-Zverev 

Boisson-Rybakina 

Berrettini-Wawrinka 

Campo 2, dalle 12 

Anisimova-Gjorcheska 

Virtanen-Shelton 

Svitolina-Snigur 

Navone-Cobolli 

Campo 3, dalle 12 

Boulter-Grant 

De Minaur-Burruchaga 

Mensik-Samuel 

Non prima delle 17: Podoroska-Kostyuk 

Campo 12, dalle 12 

Paoloni-Montgomery 

Bublik-Kokkinakis  

Eala-Zarazua 

Tiafoe-Atmane 

Campo 18, dalle 12 

Day-Keys 

Khachanov-Harris 

Sweeny-Dimitrov 

Seidel-Noskova 

Campo 4, dalle 12 

Valentova-Pliskoa 

Arnaldi-Halys 

Sonego-Etcheverry 

Osorio-Waltert 

Campo 5, dalle 12 

Majchrzak-Tabilo 

Golubic-Shymanovich 

Starodubtseva-Blinkova  

Campo 6, dalle 12 

Kalinina-Rakhimova 

Jacquet-Gaubas 

Erjavec-Jeanjean 

Griekspoor-Duckworth 

Campo 7, dalle 12 

Mannarino-Droguet  

Bonzi-Diallo 

Ruse-McNally  

Campo 8, dalle 12 

Hanfman-Mpetshi Perricard 

Birrell-Korneeva 

Kraus-Salehmeteva 

Molcan-Altmaier  

Campo 9, dalle 12 

Shimabukuro-Faria 

Haddad Maia-Timofeeva 

Moutet-Giron 

Kudermetova-Samsonova 

Campo 14, dalle 12 

Royer-Wendelken 

Munar-F. Cerundolo  

Mertens-Siegemund 

Lys-Shnaider 

Campo 15, dalle 12 

Sakkari-Tauson 

Michelsen-Fearnley 

Collignon-Fils 

Vekic-Krueger 

Campo 16, dalle 12 

Begu-Swan 

Dzumhur-Fery 

Navarro-Badosa 

Kopriva-Choinski  

Campo 17, dalle 12 

Gibson-Bouzkova  

Humbert-Bergs 

Cirstea-Bejlek 

Popyrin-Lehecka 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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