8.4 C
Firenze
sabato 24 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wrexham da film, ribalta il Qpr nel recupero e ora Reynolds sogna la Premier

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ryan Reynolds sogna la Premier League. Il Wrexham, di cui l’attore statunitense è proprietario, ha vinto oggi, sabato 24 gennaio, in rimonta sul campo del Queen’s Park Rangers, vincendo 3-2 nel recupero in un finale thriller, conquistando tre punti che proiettano la squadra gallese nei playoff di Championship, la Serie B inglese. 

Succede di tutto al Loftus Road. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 6′ con Vale, poi c’è il pareggio ospite al 54′ di Doyle. Nel finale di una partita che sembrava incanalata verso il pari il QPR riesce a segnare il gol del momentaneo 2-1 con Cook all’80’, ma in pieno recupero succede l’impensabile, anche per chi è abituato ai copioni di Hollywood. 

Il Wrexham trova la rete del 2-2 al 93′ con Cook e si ripete un minuto dopo, all’ultimo respiro del match, con Rathbone, che da fuori area trova il gol del 3-2. La gioia incontenibile del centrocampista, entrato in campo al 75′, travolge anche i telecronisti ufficiale del club gallese: “Ollie Rathbone, prenditi i miei figli”. Con questi tre punti la squadra di Reynolds sale al sesto posto in classifica a 44 punti, entrando in zona playoff e sognando ufficialmente la Premier League.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
8.4 ° C
10.1 °
7.6 °
81 %
0.5kmh
20 %
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
10 °
Mar
11 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1423)ultimora (1269)Eurofocus (56)sport (54)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati