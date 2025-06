A Milano la 105a Assemblea di Manageritalia, al centro il ruolo del sindacato dei manager

(Adnkronos) – Una due giorni dedicata al confronto sul ruolo del sindacato dei manager nel mondo del lavoro in continua e rapida evoluzione e su come la managerialità possa favorire benessere delle persone e una maggiore produttività e competitività delle aziende. È la 105a Assemblea Nazionale di Manageritalia, in corso a Milano e che ha chiamato a raccolta oltre 200 manager delegati intervenuti da tutta Italia. Manageritalia, la Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, quest’anno celebra inoltre i suoi 80 anni. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)