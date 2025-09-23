20.3 C
A Milano l’incontro ‘Dove va l’Italia. Lavoro, pensioni, giovani’

(Adnkronos) – Mentre il nostro Paese si trova tra presente e futuro, ci si interroga sulla capacità di innovare e di affrontare le sfide di un continuo cambiamento. Se ne è discusso a Milano all’incontro ‘Dove va l’Italia. Lavoro, pensioni, giovani’, organizzato dall’ente morale Società Umanitaria e promosso da Osservatorio Metropolitano di Milano e dal Comitato Mi’mpegno. Un momento di confronto organizzato per stimolare un dialogo costruttivo, tra istituzioni e mondo accademico, sulla capacità di innovare e di costruire un’Italia più forte, giusta ed equa, da consegnare alle nuove generazioni.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

