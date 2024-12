A Palermo il 6′ Convegno “noi, il Mediterraneo”

(Adnkronos) – “Nella città un motore chiamato porto”, questo lo slogan che ha contrassegnato il 6° convegno “Noi il Mediterraneo”, che a Palermo ha messo in evidenza gli straordinari cambiamenti che l’Autorità di Sistema Portuale per il mare della Sicilia Occidentale, ha realizzato in pochi anni, sotto la presidenza di Pasqualino Monti. Un waterfront capace di restituire il mare alla città, con opere all’avanguardia capaci di creare economia e attirare sia crocieristi e diportisti, attratti dai confort e dai servizi a loro dedicati. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)