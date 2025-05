(Adnkronos) – In occasione del settimo bilancio di sostenibilità territoriale del Piemonte, svoltosi a Biella, il gruppo A2A ha presentato i risultati ambientali, economici e sociali del gruppo, mettendo in mostra il percorso virtuoso effettuato in Piemonte. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)