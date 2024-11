A2a, Mazzoncini: “Azienda raddoppiata rispetto al 2020: +800mln di utile netto e 2,3mld di Ebitda”

(Adnkronos) – “Le notizie – sull’aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035 – riguardano la performance molto forte avuta dal Gruppo in questi primi quattro anni di Piano Industriale, che ha portato a 8 miliardi di investimento tra il 2021 e il 2024, ci restituisce una chiusura del 2024 con oltre 800 milioni di euro di utile netto, 2,3 miliardi di Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ovvero ‘utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti’). Quindi è un’azienda raddoppiata rispetto a quella del 2020. Questo ci dà le energie economiche e tecniche per poter andare avanti nel Piano che al 2035 ha 22 miliardi di investimenti divisi in due pilastri: transizione energetica ed economia circolare”. Sono le parole di Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, a margine della presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035, svoltasi a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)