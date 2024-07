Adnkronos Q&A, Quarta (Manageritalia): “Work Life balance è risorsa fondamentale anche per aziende”

(Adnkronos) – “Il Work-Life balance in realtà non è solo una risorsa per donne e uomini per gestire al meglio la propria vita personale e professionale, ma è una risorsa fondamentale anche per le aziende, in quanto il benessere delle persone porta alla produttività delle stesse”. Lo dichiara Luisa Quarta, coordinatrice Gruppo Donne Manageritalia, rispondendo ai microfoni dell’Adnkronos, durante il nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, in programma a Palazzo dell’informazione l’11 luglio, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza su alcune tematiche cruciali come l’importanza del controllo familiare sulle nascite, la parità tra i sessi, il contrasto alla povertà, la salute durante la maternità e i diritti umani. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)