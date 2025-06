Adnkronos Q&A: sfide e opportunità di una popolazione che invecchia

(Adnkronos) – La popolazione italiana è sempre più longeva. I giovani del nostro Paese, spinti dalla paura del futuro, impelagati in una condizione di lavoro instabile e timorosi all’idea di dover sostenere costi troppo alti per mantenere i figli, non riescono a costruirsi una famiglia. Il calo demografico è evidente e davanti a questa tendenza si rende necessario valutare le sfide, ma anche le opportunità. Se ne è parlato al Palazzo dell’informazione a Roma, all’incontro ‘Demografia, un patto tra generazioni’, uno degli appuntamenti del ciclo Adnkronos Q&A. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)