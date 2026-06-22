Agostiniani (Sip): “Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente” Video News 22 Giugno 2026 16:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video News Hackerato profilo Telegram del sindaco Sobyanin: “Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News maturita Video News A New York ‘Investing in Southern Italy’, per promuovere innovazione, competitività e crescita Video News Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini Video News AdnTalks, Boccia: “Io il Rasputin di Bisceglie? Non conoscono il valore di Schlein” Video News Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città Video News AdnTalks, Boccia: “Vannacci nella coalizione di centrodestra? Sarebbe la morte di Forza Italia” Video News Malattie rare: paziente, ‘Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia’ Video News Malattie rare: Cavicchioli (Aisla Piombino), ‘Thalas unisce nautica e vicinanza a malati Sla’ Video News Malattie rare: Massimelli (Aisla), ‘Thalas è comunità contro sclerosi alterale amiotrofica’ Video News Malattie rare: Merli (Yacht Club Marina Salivoli), ‘verso l’Elba con malati Sla e famiglie’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 34.6 ° C 35.2 ° 34.2 ° 37 % 3.6kmh 3 % Lun 34 ° Mar 36 ° Mer 38 ° Gio 39 ° Ven 38 ° Ultimi articoli Editoriale Quanto brucia la Toscana dei rifiuti Motori Omoda 9 Aurora Edition, mille esemplari per l’Italia Motori Bugatti Tourbillon, decisivo lo sviluppo degli pneumatici Motori BMW i3 First Edition, fino a 906 km di autonomia Motori CUPRA Raval Edge Plus debutta in Italia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video News Hackerato profilo Telegram del sindaco Sobyanin: “Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News maturita Video news Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video News Hackerato profilo Telegram del sindaco Sobyanin: “Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News maturita