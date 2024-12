Agricoltura, Scaglia (Syngenta Italia): “Supportiamo agricoltori a valorizzare propria produzione”

(Adnkronos) – “Per noi è fondamentale combinare l’importanza della qualità della produzione a beneficio degli agricoltori, che sono il nostro patrimonio comune e la capacità di portare sempre soluzioni nuove che possano aiutare l’agricoltore a valorizzare la propria produzione, nel rispetto dell’ambiente e della salute. Un concetto che si sposa benissimo con l’importanza della giornata di oggi dedicata al suolo”. Così, Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia a margine della presentazione organizzata da Syngenta per lanciare INTERRA®Scan, la tecnologia innovativa per conoscere e valorizzare i terreni agricoli in occasione della Giornata mondiale del suolo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)