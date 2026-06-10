“Con l’Omnibus X, documento in discussione a livello europeo, abbiamo l’opportunità di portare innovazione tecnologica nei campi a disposizione degli agricoltori che oggi affrontano grandi emergenze legate a cambiamenti climatici e riduzione dei mezzi a disposizione per la protezione delle colture”. Così Paolo Tassani, past president di Agrofarma-Federchimica, intervenuto in occasione del 23° congresso nazionale organizzato a Bologna dalla Società italiana di tossicologia (Sitox).
Agricoltura: Tassani (Agrofarma-Federchimica), ‘Omnibus X grande opportunità per agricoltori’
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