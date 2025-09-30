Aids: a Roma l’incontro su importanza di terapie long-acting in Hiv

(Adnkronos) – “HIV Call 2025-2026 – Regione Lazio: nuove opportunità di gestione e prevenzione, per l’emergenza sanitaria silente. Quali politiche a livello locale?” è il titolo dell’evento istituzionale che si è svolto a Roma promosso da Pharmalex con il supporto non condizionato di Viiv Healthcare. Un’occasione di confronto, tra tutti gli attori di sistema regionali, sul percorso gestionale – terapeutico del paziente e sulle opportunità di prevenzione della PrEp, Profilassi pre-esposizione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)