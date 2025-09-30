Aids: Bellagamba (Anlaids), ‘informazioni distorte tra giovani, bene informare in aula su Hiv”

(Adnkronos) – “Parlare di prevenzione dall’Hiv nelle scuole è un passo avanti. Quando facciamo lezioni nelle scuole vediamo che spesso i ragazzi hanno informazioni distorte, magari prese dai social, in altri casi hanno paura di parlare coi genitori se hanno avuto un rapporto a rischio. Quando siamo in aula troviamo un interesse enorme perché i ragazzi si aprono e non hanno il timore di essere giudicati”. Sono le parole dell’infettivologa Rita Bellagamba, vice presidente di Anlaids Lazio, durante l’evento istituzionale, a Roma, “Hiv Call 2025-2026 – Regione Lazio: nuove opportunità di gestione e prevenzione, per l’emergenza sanitaria silente. Quali politiche a livello locale?”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)