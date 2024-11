Aids, Calzavara (Milano Check point): “Raggiungiamo comunità marginalizzate”

(Adnkronos) – “I checkpoint sono un presidio fondamentale sul territorio perché ci permettono di lavorare con le comunità marginalizzate e stigmatizzate. Il fatto che all’interno dei checkpoint ci siano persone che appartengo a queste comunità permette un approccio alla pari, che avvicina le persone e abbatte le barriere”. È quanto riferito da Daniele Calzavara, coordinatore di Milano Check point Ets, in occasione dell’evento ‘Hiv. Dalle parole alle azioni. Insieme per porre fine all’epidemia’, promosso da Gilead Sciences. All’incontro, che fa parte della campagna ‘Hiv. Ne parliamo?’, è stato presentato il libro bianco ‘Hiv. Le parole per tornare a parlarne’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)