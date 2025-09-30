13.6 C
Aids: infettivologo Torti, ‘al Gemelli sempre più pazienti in terapia long-acting per Hiv’

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il nostro centro segue all’incirca 2300 pazienti che vivono con l’infezione da Hiv. Di questi 150 sono attualmente in terapia long-acting. Il numero è aumentato negli ultimi tempi perché ci siamo organizzati per offrire questa possibilità a più pazienti possibili. Devono però essere accuratamente selezionati per poter ricevere queste terapie ed essere seguiti con attenzione durante il loro percorso senza trascurare tutte le comorbidità e le problematiche che questi pazienti hanno”. Così Carlo Torti, direttore Uoc Malattie infettive, Fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, intervenendo a Roma all’evento istituzionale “Hiv Call 2025-2026 – Regione Lazio”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

