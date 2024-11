(Adnkronos) – Su un campione di 15.000 giovani tra gli 11 e i 24 anni, 1 su 2 non conosce le infezioni sessualmente trasmissibili e meno di 1 giovane su 2 usa il preservativo. Sono solo alcuni dei dati più importanti emersi dalla VII edizione dell’osservatorio ‘Giovani e sessualità’, la ricerca annuale di Durex in collaborazione con Skuola.net. L’analisi è stata presentata a Milano in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)