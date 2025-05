Al Giro d’Italia vince la prevenzione

(Adnkronos) – In occasione del Mese della consapevolezza sul cancro alla vescica, Merck promuove la campagna “Non girarci intorno” patrocinata da Fiaso, Simg, Siuro e Associazione Palinuro con l’obiettivo di informare le persone e favorire la prevenzione. Gemmato: “è fondamentale che tutta la comunità scientifica, quindi anche tutto questo ecosistema che sottende alla prevenzione, sia presente. Per questo ringraziamo Merck che è qui presente e che ha immaginato di investire in questo momento di prevenzione”.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)