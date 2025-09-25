Al via il progetto ‘Rafforzare i servizi di accoglienza e protezione per minori non accompagnati in Italia’

(Adnkronos) – Sono 16.497 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia al 30 giugno 2025. Per garantire loro l’accoglienza e la protezione a cui hanno diritto, nasce il progetto ‘Rafforzare i servizi di accoglienza e protezione per minori non accompagnati in Italia’ (Enhancing Reception and Protection Services for Unaccompanied Children in Italy), promosso dal Ministero dell’Interno italiano, dalla Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera (SEM) e l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati. Il progetto si colloca all’interno di un più ampio accordo bilaterale tra Svizzera e Italia in ambito di migrazione e prevede un contributo di 20 milioni di franchi svizzeri per la gestione delle migrazioni, potenziando così gli sforzi compiuti finora dall’Italia nella gestione di flussi migratori sempre più complessi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)