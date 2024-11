Al via nona edizione Elle Active su pari opportunità di genere lavoro in ambito lavorativo

(Adnkronos) – Aperti i lavori della nona edizione Italiana di Elle Active, il forum realizzato da Elle Italia e dedicato al mondo del lavoro al femminile, organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e in svolgimento dal 9 al 10 novembre. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare voce e spazio a chiunque desideri impegnarsi e avere un approccio attivo a favore di pari opportunità di genere e diversity in ambito lavorativo: donne e uomini di diverse generazioni ed esperienze che con i propri atteggiamenti e comportamenti possono favorire o contrastare la diffusione di visioni stereotipate del femminile e del maschile. In tale contesto, si è tenuto il panel ‘Approfondire e ispirare Pensioni, child penalty, gender pay gap. È possibile una nuova alleanza fra generi e generazioni?’, all’interno del quale è intervenuto anche il presidente dell’Inps Gabriele Fava. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)