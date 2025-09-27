22.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Alfieri (UniMarconi): “Grande partecipazione alla Notte Europea della Ricerca”

(Adnkronos) – “Da diversi anni, l’UE e il Ministero dell’Università e della Ricerca ci dicono che le funzioni dell’università sono tre: la didattica, la ricerca e la terza missione, ossia dimostrare che le scoperte scientifiche possono produrre un bene sociale. Questa iniziativa si inserisce proprio in questo quadro: aprire l’università al territorio in cui opera.” Ha dichiarato Luca Alfieri, direttore del dipartimento di Scienze umane UniMarconi, durante la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

