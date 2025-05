Alimentare: Altograno punta su Ai generativa con Microsoft ed Hevolus

(Adnkronos) – Una sinergia virtuosa tra realtà impegnate nell’innovazione, in tutte le sue forme, ha portato alla nascita di un assistente virtuale in grado di offrire un dialogo immersivo e personalizzato con consumatori e aziende, rivoluzionando l’esperienza di acquisto. Si tratta dell’avatar Federico Altograno, detto “Chicco”, presentato dal brand del Made-in-Italy parte del Gruppo Casillo, sviluppato a partire dalla tecnologia di Ai generativa di Microsoft e attraverso la collaborazione con il partner Hevolus, pensato per sostenere l’innovativa gamma di prodotti Altograno e contribuire alla competitività su scala globale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)