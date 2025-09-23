24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Alimenti: Cirone (Fai), ‘30% produttori miele non si dichiara all’anagrafe apistica’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “E’ necessario far emergere chi è ancora sconosciuto: il 25-30% degli apicoltori italiani, infatti, non si dichiara all’anagrafe apistica nazionale. Si tratta di persone che operano in una zona oscura, dietro le quinte, facendo anche una concorrenza sleale nei confronti di chi annualmente denuncia il proprio lavoro di apicoltori”. Sono le parole di Raffaele Cirone, presidente nazionale Federazione apicoltori italiani (Fai), in occasione del workshop ‘Sanità e apicoltura: sfide e opportunità’. Un momento di formazione e confronto tra istituzioni, associazioni di settore e comunità scientifica sulle implicazioni dell’Animal Health Law e sull’applicazione del sistema di registrazione e identificazione in apicoltura, organizzato presso il ministero della Salute. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

