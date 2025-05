Alimenti, Forino (Assolatte): “Settore yogurt mostra tassi di crescita importanti”

(Adnkronos) – “Il mercato dello yogurt mostra tassi di crescita importanti. Rappresenta circa il 10% del fatturato complessivo del settore lattiero caseario con 2 miliardi di euro di fatturato e 600 mila tonnellate vendute ogni anno.”. Così, il direttore di Assolatte, Massimo Forino, all’evento ‘Yogurt: l’elisir per un futuro in salute’ durante il quale è stato illustrato lo Studio della Categoria dell’ultrafresco, realizzato da Danone Italia in collaborazione con Circana, Kantar, SKIM, e YouGov e sono state presentate alcune novità di casa Danone: Danone Skyr, la formula rinnovata di HiPro, Actimel Tripla Azione, Activia Fibre e Activia Kefir al cucchiaio —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)