24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alimenti: Gemmato,  ‘per miele di qualità produzione deve avvenire in sicurezza’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La produzione di miele deve avvenire in sicurezza e oggi lo stiamo facendo attraverso delle linee guida che ottemperino ai dettami europei, ma non lo faccia in maniera stringente e attraverso cui, nell’interesse degli italiani e di chi consuma miele, si abbia la certezza di produrre e consumare prodotti sicuri”. E’ quanto affermato dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in apertura del workshop ‘Sanità e apicoltura: sfide e opportunità’, organizzato al ministero della Salute. Un occasione di formazione e confronto tra istituzioni, associazioni di settore e comunità scientifica sulle implicazioni dell’Animal Health Law e sull’applicazione del sistema di registrazione e identificazione in apicoltura. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.2 ° C
24.5 °
22.6 °
71 %
2.7kmh
100 %
Mar
24 °
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Serie C (10)denuncia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati