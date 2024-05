Alla III edizione del Pipeline & Gas Expo e I edizione del Cybsec-Expo presentato il meglio delle nuove tecnologie per reti Oil&Gas e difesa aziendale da attacchi hacker

(Adnkronos) – Dall’escavatore multifunzionale che si trasforma in posa tubi, al programma di testing automatizzato che scopre le vulnerabilità della propria società, fino al “gruppo di intervento anti-hacker”, che interviene in caso di attacco. Sono alcune delle novità presenti alla 3ª edizione del PIPELINE & GAS EXPO (PGE) e alla 1ª edizione della CYBSEC-EXPO, i due eventi targati MEDIAPOINT & EXHIBITIONS in svolgimento nei padiglioni del Piacenza Expo, fino al 31 maggio 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)