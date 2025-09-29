Ambiente: alla Biennale di Architettura la due giorni sulle città che rispondono al clima che cambia

(Adnkronos) – Il Soft Power Club di Francesco Rutelli, con il sostegno di Proger, ha dato vita alla due giorni “Strategie di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per il patrimonio culturale”, svoltasi a Venezia nell’ambito del Gens public programme della 19esima Biennale di Architettura. Al centro dell’incontro, la necessità di adattarsi rapidamente agli esiti del cambiamento climatico, pianificando e progettando di conseguenza il futuro delle città e la protezione del Patrimonio Culturale da minacce come inondazioni e calore estremo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)