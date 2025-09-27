17.3 C
Ambiente: Lombardi (Proger), ‘intelligenza artificiale predittiva per affrontare cambiamento climatico’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “I cambiamenti climatici sono inarrestabili, l’unica soluzione è rimettere in equilibrio il nostro mondo utilizzando l’ingegneria, l’intelligenza artificiale, il monitoraggio predittivo. Bisogna anche continuare con una politica di mitigazione a lungo termine che sia consapevole e globale”. Così Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, all’evento di due giorni “Strategie di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per il patrimonio culturale”, svoltosi a Venezia nell’ambito del Gens public programme della 19esima Biennale di Architettura. Promossa da Soft Power Club di Francesco Rutelli, con il sostegno di Proger, l’occasione di confronto ha posto al centro il tema dell’adattamento richiesto alle città per rispondere alle conseguenze della crisi ambientale.  —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

