17.3 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ambiente: Rutelli (Soft Power Club), ‘abbiamo il dovere di adattarci al cambiamento’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mentre dobbiamo continuare a batterci per ridurre le emissioni abbiamo anche il dovere di adattarci al cambiamento. Soprattutto in Italia dopo ogni alluvione contiamo danni e vittime che sono dieci volte superiori a quanto sarebbe potuto accadere se avessimo programmato e trasformato il territorio”. Così Francesco Rutelli, Presidente di Soft Power Club , alla due giorni promossa proprio da Soft Power Club e Proger e intitolata “Strategie di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per il patrimonio culturale”. L’iniziativa è parte del Gens public programme della 19esima Biennale di Architettura di Venezia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.3 ° C
19.1 °
16.8 °
80 %
0.5kmh
0 %
Sab
20 °
Dom
24 °
Lun
25 °
Mar
24 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)campionato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati