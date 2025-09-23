Apre a Milano Pret a Manger. Prima volta in assoluto in una stazione italiana

24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Corriere Toscano
(Adnkronos) – Apre in stazione Centrale a Milano Pret a Manger, la catena internazionale di caffetterie, famosa nel mondo per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico. L’aeroporto di Milano Malpensa ospita i primi 3 locali Pret a Manger e ora, il nuovo locale, prima volta in assoluto aperto in una stazione italiana, si trova nel piano mezzanino con vista binari, a disposizione di tutti i viaggiatori ed gestito in esclusiva per l’Italia da Chef Express.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

