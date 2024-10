Arcovito (ANAS): “Ambiente e dell’economia circolare: stiamo evolvendo la nostra strategia di sostenibilità”

(Adnkronos) – Arcovito: “Per realizzare le strade stiamo implementando metodologie che diminuiscono in maniera significativa le emissioni di gas climalteranti, ad esempio abbiamo finito adesso una sperimentazione e siamo riusciti a ridurre di oltre il 40% le emissioni di CO2 per un’infrastruttura stradale” ha detto Claudio Arcovito, responsabile Sostenibilità ANAS, in occasione di Infrastructure Academy 2024, evento tenutosi a Roma con focus su temi di grande attualità come la digitalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)