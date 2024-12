Aree protette, Pichetto Fratin: “Patrimonio nazionale e fondamenta per raggiungere obiettivi internazionali”

(Adnkronos) – Gli Stati Generali delle aree protette: “Sono il primo momento dove si va a sommare un enorme patrimonio nazionale, che, partendo dai parchi e dalla storia di questo Paese, dai grandi parchi nazionali, ai parchi regionali alle aree marine protette, sono la base per raggiungere anche obiettivi internazionali, come quello di raggiungere, entro il 2030, il 30% dell’area terrestre e il 30% delle aree marine tutelate. Già in questa fase possiamo dire che abbiamo più di quasi mille aree in questa condizione, siamo a 30 miliardi di metri quadri. Naturalmente, questo ci convince che dobbiamo andare avanti in questa direzione, proprio per aggiungere non solo l’obiettivo numerico stabilito dagli accordi internazionali, ma anche l’obiettivo di tutela e di salute della biodiversità di un Paese come l’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in occasione della conferenza stampa di presentazione degli “Stati generali delle aree protette”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)