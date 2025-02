(Adnkronos) – Sarà presto disponibile in Italia la terapia di precisione basata sull’uso del Lutezio, il primo radioligando per i pazienti con tumore prostatico metastatico resistente alla castrazione, positivo al Psma, l’antigene di membrana specifico della prostata, non rispondente alle terapie già disponibili —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)