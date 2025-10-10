Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: la Nato e le sfide ibride Video News 10 Ottobre 2025 14:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Attacchi contro città e impianti energetici ucraini. Kiev al buio Video News Sanae Takaichi, la ‘Lady di Ferro’ del Sol Levante Video News Gaza, il video dopo l’accordo: “Grazie Italia” Video News Zelensky: “I Tomahawk possono costringere Mosca a negoziare” Video News Ilaria Salis, un vero ‘intrigo internazionale’ dietro il salvataggio Video News Alessandro Borghese, una vita tra sogni e fornelli Video News Chat Control: sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori? Video News Von der Leyen: “Reagire a minacce, muro droni anche per fianco Sud” Video News Dorothea Wierer, bersaglio Milano Cortina 2026 Video News Ilaria Salis salva, no dal Parlamento Ue a revoca immunità – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Ilaria Salis: “Vittoria, ora processatemi in Italia” Video News Mosca: “Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.7 ° C 26.3 ° 24.6 ° 44 % 2.1kmh 0 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 25 ° Mar 24 ° Ultimi articoli Demografica Vivere senza sesso, uno su cento lo fa (anzi, non lo fa) Lavoro Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende Economia Ferragamo e Unifi uniscono le forze per salvare le razze bovine toscane Cultura ed Eventi Giornata mondiale della salute mentale, tante iniziative in Toscana. Mattarella: “È un diritto fondamentale” Cronaca Doppio arresto dalla polizia di Firenze per i furti nelle auto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Attacchi contro città e impianti energetici ucraini. Kiev al buio Video News Sanae Takaichi, la ‘Lady di Ferro’ del Sol Levante Video News Gaza, il video dopo l’accordo: “Grazie Italia” Video news Video News Attacchi contro città e impianti energetici ucraini. Kiev al buio Video News Sanae Takaichi, la ‘Lady di Ferro’ del Sol Levante Video News Gaza, il video dopo l’accordo: “Grazie Italia”