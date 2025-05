Bayesian, legale famiglia della vittima: “Fondamentale esame delle scatole nere” – Video

(Adnkronos) – “Secondo me con il recupero del Bayesian si potranno avere le conferme delle ipotesi dei magistrati, così come ho fatte io delle ipotesi. E sono ipotesi tutt’altro che complottiste. Ma molto più oggettive e legate a fatti particolari. Ovviamente sono ipotesi, la parte più importante sarà l’analisi delle scatole nere. L’emersione della imbarcazione potrà dare delle conferme o meno, non penso che sia l’attivita di indagine determinante ma importante certamente”. Così all’Adnkronos l’avvocato Mario Bellavista, legale di parte civile dei famigliari di Recaldo Thomas, vittima del naufragio, unico componente dell’equipaggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)