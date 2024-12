Bernini: “Nell’ Università Luiss Guido Carli troviamo innovazione, inclusività e rigenerazione”

(Adnkronos) – “Sostengo questa università da due anni con molta convinzione perché sono capaci di fare innovazione, inclusività e rigenerazione. Si sono innestati fortemente nel tessuto imprenditoriale ma anche sociale e culturale dell’Italia, e non solo. L’Università Luiss Guido Carli è pioniera anche in questa AI Factory che sta creando, ancora una volta Luiss è capace di tracciare un percorso. ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’’Università Luiss Guido Carli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)