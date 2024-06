Bioplastiche, Versari (Biorepack): “Lavorare insieme per migliorare la raccolta”

(Adnkronos) – “Biorepack è il primo consorzio di riciclo organico di imballaggi compostabili operativo a livello internazionale. Oggi si è fatto promotore di questo primo forum sulle bioplastiche compostabili. Quello che noi abbiamo registrato è un dato di riciclo importante, abbiamo già raggiunto i dati di riciclo del 2030, ma abbiamo visto che siamo tornati indietro sui numeri, con il 56,9% siamo di due punti percentuali in meno del passato perché è peggiorata la raccolta della frazione organica". Lo dichiara Luca Bianconi, presidente Assobioplastiche, a margine del 1° Forum Italiano delle bioplastiche compostabili al museo dell’Ara Pacis a Roma. "Se si ciclica male la parte organica si ricicla male anche la parte degli imballaggi compostabili. Dobbiamo lavorare assieme perché questa raccolta venga non solo diffusa ma fatta bene, lavorando con tutti gli stakeholder per far funzionare bene il riciclo degli imballaggi compostabil". —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)