Birra Peroni: 10 anni di innovazione e sostenibilità per un futuro responsabile

(Adnkronos) – Un mondo dove la tradizione incontra l’innovazione, dove ogni sorso di birra racconta una storia di impegno verso l’ambiente e la società. E’ questo il viaggio intrapreso da Birra Peroni, che celebra dieci anni di successi sostenibili presentando il suo Rapporto di Sviluppo Sostenibile 2023, intitolato “Connettiamoci al futuro”.

In un periodo in cui le sfide globali richiedono soluzioni coraggiose, Birra Peroni risponde con determinazione: -24% nelle emissioni di CO2, -31% nell’uso di energia termica, -10% nell’uso di energia elettrica e -10% nei prelievi idrici per ettolitro di birra prodotta negli stabilimenti di Bari, Padova e Roma. Questi risultati non sono solo numeri, sono i traguardi tangibili di un impegno quotidiano per un futuro più responsabile e frutto di investimenti continui nel miglioramento dei processi produttivi e nell’adozione di tecnologie innovative. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)